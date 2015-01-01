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    Журналист Карпов: «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Слуцкому пора паниковать»

    «Рубин» вскоре потеряет более половины спонсорских вливаний от группы компаний ТАИФ. Такой информацией обладает бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Леониду Слуцкому пора паниковать.

    По моей информации, в руководстве группы компаний ТАИФ, куда входят заводы «Нижнекамскнефтехим» (генеральный спонсор) и «Казаньоргсинтез» (премиальный спонсор), на прошлой неделе приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба «Рубин» на 70 процентов. Как минимум со следующего сезона.

    По информации «БИЗНЕС Online», ТАИФ уже перевел «Рубину» все запланированные на сезон средства — это сумма в районе 2 миллиардрв рублей. Соответственно, в случае падения на 70% от них останется всего 600 миллионов. Этого с трудом хватит на выживание в РПЛ. Особенно, учитывая, что обязательства по некоторым игрокам, например, по Ивану Игнатьеву еще не исполнены. И их придется исполнять перед «Краснодаром» Сергея Галицкого. Да и зарплаты у рубиновых футболистов не маленькие. Даже несмотря на временные сокращения из-за коронавируса.

    Одновременно с этим, есть версия, что ТАИФ расплатился с «Рубином» не до конца. По моим данным, выплаты завязаны на телевизионные трансляции, которых нет. Это необходимо для соблюдения финансового фэйр-плей. Соответственно, часть затрат спонсоры обязаны компенсировать с клуба. Чем ТАИФ занимается прямо сейчас со всех сторон. Еще один русский клуб лишается финансирования. Господи, спаси нас от ярости Короны!» – написал Карпов в телеграме.

    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.
    • Тренер ранее пожаловался, что клуб не может себе позволить забивного игрока.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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