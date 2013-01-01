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    Лукаку: «В январе 23 игроков «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что его одноклубники испытывали симптомы коронавируса еще до пандемии.

    «В конце декабря у нас была недельная пауза, после которой мы вернулись к работе. Клянусь, что 23 из 25 игроков болели. Я не шучу. Мы играли с «Кальяри» Раджи Наингголана, и примерно после 25 минут одному из наших защитников пришлось покинуть поле. Он не мог продолжать играть, чуть не упал в обморок. У всех игроков был кашель и повышенная температура. Во время разминки я чувствовал себя намного жарче, чем обычно.

    После матча у нас был запланирован обед с представителями компании Puma, но я поблагодарил их и отправился прямиком в постель. Нам не делали тесты на коронавирус, так что мы никогда не узнаем наверняка, был он у нас или нет», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на эфир футболиста в инстаграме.

    Источник: Football Italia

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