Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Федун – об проведении РПЛ без зрителей: «Футбол без болельщиков мертв»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность проведения остатка сезона в чемпионате России без зрителей.

    «Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

    Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе, то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами», – сказал Федун.

    • В воскресенье в РПЛ заявили, что возобновление сезона планируется в любую неделю с середины июня по середину июля.
    • Чемпионат может быть доигран без зрителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3823

      порт 24 минуты назад

      Да он и с болельщиками иногда кажется дохлым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4250

      hevbn 28 55 минут назад

      Вообще то абсолютно согласен с Леонидом Арнольдовичем , потому, что дело даже не в том ,что смотреть футбол без зрителей это как то не то , а прежде всего дело в том, что отсутствие зрителей мешает игрокам на поле потому ,что кто бы что не говорил , но любой игрок привык играть при болельщиках ( сколько бы их не было) игрокам будет тяжело играть без зрителей особенно первое время , но если вопрос будет стоять о участие или не участие наших команд в Еврокубках придется играть без зрителей как бы это не выглядело и как бы финансово не обосновано это было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2908

      Борат 58 минут назад

      федуну мало что народную нефть тырит, так ещё хочет со своих сектантов бабки за билеты драть ! только бабло его волнует и ничего больше ! стыдно за пищевик !
      позор рылам ! гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru