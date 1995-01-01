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    Daily Mirror: игроки «Челси» согласились на сокращение зарплат на 10%

    Футболисты «Челси» пойдут на сокращение зарплат, чтобы облегчить финансовые проблемы клуба, вызванные пандемией коронавируса.

    Капитан лондонцев Сезар Аспиликуэта убедил своих одноклубников согласиться на урезание зарплат на 10%. Эта мера будет действовать до сентября и позволит сэкономить «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов. Главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду зарплату сократят на 25%.

    • Английский чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • «Челси» идет в АПЛ на четвертом месте.

    Источник: Daily Mirror

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