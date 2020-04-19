Убытки спортивной индустрии Италии от приостановки турниров могут составить 60 миллиардов

Сфера профессионального спорта Италии может потерять 60 миллиардов евро из-за приостановки турниров в условиях пандемии коронавируса. Это 3,8 процента внутреннего валового продукта, пишет бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов со ссылкой на Corriere dello Sport.

Потери затрагивают 14 миллионов человек, которые напрямую или косвенно связны со спортивной индустрией.