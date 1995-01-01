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    Убытки спортивной индустрии Италии от приостановки турниров могут составить 60 миллиардов

    Сфера профессионального спорта Италии может потерять 60 миллиардов евро из-за приостановки турниров в условиях пандемии коронавируса. Это 3,8 процента внутреннего валового продукта, пишет бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Потери затрагивают 14 миллионов человек, которые напрямую или косвенно связны со спортивной индустрией.

    • Сезон Серии А приостановили в марте.
    • Его могут возобновить в мае, но без зрителей.
    • В Серии А лидирует «Ювентус».

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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