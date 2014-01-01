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    Агент Шюррле поведал о планах футболиста

    Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, намекнул, что следующий сезон его клиент проведет в Германии.

    «Андре хочет быть рядом с семьей. Учитывая текущее положение в мире, перемещаться по странам будет сложно», – цитирует агента Bild.

    • 29-летний Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
    • Он выступает за красно-белых на правах аренды с лета 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.
    • Ранее «Спартак» сообщил, что не будет выкупать его у немецкого клуба.

    Источник: Bild

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