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    Sky Sport Italia: «Лацио» хочет подписать Жиру и Бонавентуру

    Руководство «Лацио» составило список приоритетных целей на летнее межсезонье, сообщает Sky Sport Italia.

    Согласно источнику, римляне хотят заполучить форварда «Челси» Оливье Жиру, а также полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуру, чей контракт истекает этим летом.

    Главный тренер столичный команды Симоне Индзаги лично заинтересован в трансфере итальянца.

    Также «Лацио» проявляет интерес к защитнику «Вероны» Марашу Кумбула. В этом сезоне 20-летний албанец отыграл 19 матчей и забил один гол.

    • Ранее сообщалось, что римляне проявляют интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.
    • На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А, уступая одно очко лидирующему «Ювентусу».

    Источник: Sky Sport Italia

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