Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Гладилин: «Спартак» – самый популярный и народный клуб России. Выпью пива в честь его 98-летия»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался по случаю 98-летия клуба. Ветеран считает его популярнейшим в стране.

    «Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака». Это большое событие, ведь «Спартак» — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.

    Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за «Спартак», а остальные 50% за оставшиеся клубы», – цитирует Гладилина «Чемпионат».

    • Гладилин выступал за «Спартак» в 70-е и 80-е годы.
    • Он трижды с командой брал серебро чемпионата СССР.
    • Гладилин работал в «Спартаке» и в качестве тренера.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3512

      BarStep 2 минуты назад

      Самый популярный и народный клуб в СССР... Ну в принципе, этим всё и сказано.. Советским прошлым живут и здравствуют до сих пор..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12779

      vka1970 9 минут назад

      С днём рождения Спартак.
      И пусть у всех завистников отвалятся зубы.А лучше член на пятке вырастет.Как ссать, так разуваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1790

      giluxa1963 16 минут назад

      САМ СЕБЯ НЕ ПОЗДРАВИШЬ И НИ КТО И НЕ ВСПОМНИТ САМЫЙ "ПОПУЛЯРНЫЙ"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Makaweli 26 минут назад

      Только болелы Спартака называют Спартак народной и великой командой, вы как пендосы богом хранимая страна

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      Бoрат 32 минуты назад

      Эх - сегодня мы с братом-боратом ужремся от зависти .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2873

      Борат 32 минуты назад

      Такой же великий как молдавский шерифф или македонский работнички - в Европе полная импотенция !!! Зеротитули! Гыгы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru