Регулярная зарплата судей в Мексике – 33 тысячи песо. Это в три раза больше, чем в РПЛ

Глава судейской комиссии Мексики Артуро Брисио сообщил, что, несмотря на приостановку чемпионата Мексики, рефери продолжают получать регулярную зарплату. Для арбитров ФИФА она составляет 33 тысячи песо (более 100 тысяч рублей), пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Record.

Судьи РПЛ (независимо от категории) тоже получают регулярную зарплату, но она равна 30 тысячам рублей.