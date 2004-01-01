Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Регулярная зарплата судей в Мексике – 33 тысячи песо. Это в три раза больше, чем в РПЛ

    Глава судейской комиссии Мексики Артуро Брисио сообщил, что, несмотря на приостановку чемпионата Мексики, рефери продолжают получать регулярную зарплату. Для арбитров ФИФА она составляет 33 тысячи песо (более 100 тысяч рублей), пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Record.

    Судьи РПЛ (независимо от категории) тоже получают регулярную зарплату, но она равна 30 тысячам рублей.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • РПЛ не возобновится ранее 31 мая.
    • По всему миру от инфекции умерло более 149000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3512

      BarStep 14 минут назад

      Про 30 тыс. руб. нашим, тоже этому источнику Артуро Брисио сообщил?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      Бухбух 27 минут назад

      А что, наши арбитры всегда по 30 в месяц получали, даже когда работали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1987

      minaev23 1 час назад

      Гавно начнается с буквы ПППППППППППППППП ! !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Chicha 1 час назад

      С таким судейством, нашим судьям очень много переплачивают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +707

      Cleaner 1 час назад

      Карасеву об этом не говорите.)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru