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  • Регулярная зарплата судей в Мексике – 33 тысячи песо. Это в три раза больше, чем в РПЛ

Регулярная зарплата судей в Мексике – 33 тысячи песо. Это в три раза больше, чем в РПЛ

18 апреля 2020, 15:13
18

Глава судейской комиссии Мексики Артуро Брисио сообщил, что, несмотря на приостановку чемпионата Мексики, рефери продолжают получать регулярную зарплату. Для арбитров ФИФА она составляет 33 тысячи песо (более 100 тысяч рублей), пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Record.

Судьи РПЛ (независимо от категории) тоже получают регулярную зарплату, но она равна 30 тысячам рублей.

  • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
  • РПЛ не возобновится ранее 31 мая.
  • По всему миру от инфекции умерло более 149000 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Chicha
1587211565
С таким судейством, нашим судьям очень много переплачивают)))
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deinego77@yandex.ru
1587211799
Гавно начнается с буквы ПППППППППППППППП ! !
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Бухбух
1587215051
А что, наши арбитры всегда по 30 в месяц получали, даже когда работали?
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BarStep
1587215843
Про 30 тыс. руб. нашим, тоже этому источнику Артуро Брисио сообщил?))
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paracetamol
1587216818
Так наши и судят в три раза хуже...
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Masteralex
1587217515
все бы в эту ахинею поверили, если бы не видели на каких тачках судьи РФПЛ ездят, да и зубы у Егорова ляма на 3 потянут ну и в общем-то, в Мексике болельщики горячие и мафиозные могут быть, не понравится как судишь могут и не найти потом судью, так что надбавка за вредность :)
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латунный
1587217647
наши судьи как они судят должны в бутырке сидеть и не пиндить
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serglider
1587220215
Собственно и не удивительно! Во-первых, посмотрите сколько зрителей на мексиканских стадионов и на российских))) Во-вторых, Россия по сути страны где большая часть населения по международным критериям - нищие, а зачем нищему футбольному судье платить большую зарплату, чем остальным. В-третьих, статус футбольного судьи раскрывает большие финансовые возможности - тебе дали власть, свисток и две карточки, дальше сам крутись как хочешь)))
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Chernyi Lis
1587227310
там убивают судей! это доплата..смешно конечно беднейшая страна и такие цены на зрелища..должно быть цена на стадион в десятки раз выше наших..))
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mutabor0992
1587251797
Это к чему написали???Пусть наши судьи едут в Мексику.
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