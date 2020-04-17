Русская журналистка «Реала»: «У Роналду в свое время был образ «мальчиша-плохиша»

Журналистка мадридского «Реала» Карина Квашнева поделилась воспоминаниями о поведении экс-форварда испанцев Криштиану Роналду.

«У него в свое время был образ «мальчиша-плохиша», но в реальной жизни он совсем не такой. Конечно, когда тебя подлавливают в напряженный момент, после проигрыша, ты можешь и фыркнуть, и ответить что-то не так. Но в обычной обстановке Криштиану – очень дружелюбный и спокойный, даже пошутить с тобой может.

Он не ведет себя как большая звезда. Но многое, бесспорно, зависит от момента и команды», – цитирует Кваншеву News.ru.