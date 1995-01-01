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    Русская журналистка «Реала»: «У Роналду в свое время был образ «мальчиша-плохиша»

    Журналистка мадридского «Реала» Карина Квашнева поделилась воспоминаниями о поведении экс-форварда испанцев Криштиану Роналду.

    «У него в свое время был образ «мальчиша-плохиша», но в реальной жизни он совсем не такой. Конечно, когда тебя подлавливают в напряженный момент, после проигрыша, ты можешь и фыркнуть, и ответить что-то не так. Но в обычной обстановке Криштиану – очень дружелюбный и спокойный, даже пошутить с тобой может.

    Он не ведет себя как большая звезда. Но многое, бесспорно, зависит от момента и команды», – цитирует Кваншеву News.ru.

    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы (2016), а также пятикратный победитель Лиги чемпионов.
    • Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 мячей в 438 матчах.
    • Испанцы продали его в туринский «Ювентус» за 117 миллионов евро.

    Источник: News.ru

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