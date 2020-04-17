Игроки французских клубов не поддерживают возобновление сезона в июне

Как сообщает L’Equipe, большинство футболистов, выступающих за французские клубы, не поддержали идею с возобновлением сезона в июне.

Согласно источнику, Профсоюз игроков страны провел анкетирование, в ходе которого стало ясно, что трое из четырех игроков не хотят возвращаться к футболу этим летом.

Футболисты считают, что сезон нужно возобновить по окончании пандемии коронавируса и не хотят играть при пустых трибунах. Также они уверены, что в подобных условиях существует риск для их здоровья.