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    Baza: Федун пожертвовал 10 миллионов рублей московской больнице на борьбу с коронавирусом

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оказал финансовую помощь московскому центру хирургии имени Вишневского.

    Бизнесмен пожертвовал медицинскому учреждению 10 миллионов рублей.

    Ранее вице-президента «Лукойла» попросил помочь директор центра Амиран Ревишвили, поскольку теперь они также занимаются приемом больных коронавирусом.

    • Общее состояние Федуна оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
    • Владелец «Спартака» входит в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5770

      Сильвербой 10 минут назад

      Ну если принять во внимание сколько наши чиновники и олигархи крадут, то для них это должно быть обязаловкой, а не пожертвованиями... А сам по себе поступок конечно, заслуживающий уважения!!!

      0
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      Рейтинг: +2833

      Борат 26 минут назад

      Для него это копейки, пыль !
      Наворовал он во много раз больше ! Позор крючкохвостым! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3906

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Молодец ! Столько же , сколько и Нагиев !

      0
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      Рейтинг: +3524

      Alekxei Z. 57 минут назад

      Респект !!!

      2
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      Рейтинг: +4527

      ivany4 1 час назад

      Ну хоть что-то.
      Не все же к себе грести. С олигархов по нитке, больницам на оборудование. Главное, что бы в больницах правильно распоряжались деньгами.

      4
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      Рейтинг: +51

      valkam72 1 час назад

      Зато синитовское руководство думает как бы урвать побольше, начисляя себе космические зарплаты да премии. Позорище.

      5
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      Рейтинг: +45

      mitru > valkam72 1 минуту назад

      Думаешь в Спартаке зарплаты не космические?
      И так, для справки, весь тренерский штаб сам выступил с инициативой по сокращению себе зарплат ;)

      0
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      Рейтинг: +2169

      alarm 1 час назад

      и украл у народа примерно в 100 000 раз больше! позор ворюге! позор тарасне!

      2
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      Рейтинг: +495

      кто там 1 час назад

      Молодец Леонид, помоги ещё Жеке, а то совсем уж плохо.

      1
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      Рейтинг: +58

      Соарес 1 час назад

      Молодец,хороший пример для олигархов.

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