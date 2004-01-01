Baza: Федун пожертвовал 10 миллионов рублей московской больнице на борьбу с коронавирусом

Ну если принять во внимание сколько наши чиновники и олигархи крадут, то для них это должно быть обязаловкой, а не пожертвованиями... А сам по себе поступок конечно, заслуживающий уважения!!!
Владелец «Спартака» Леонид Федун оказал финансовую помощь московскому центру хирургии имени Вишневского.
Бизнесмен пожертвовал медицинскому учреждению 10 миллионов рублей.
Ранее вице-президента «Лукойла» попросил помочь директор центра Амиран Ревишвили, поскольку теперь они также занимаются приемом больных коронавирусом.
- Общее состояние Федуна оценивается в 6,3 миллиарда долларов.
- Владелец «Спартака» входит в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes.