«Коммерсант»: некоторым сотрудникам «Матч ТВ» до сентября на 20% сократили зарплаты, чтобы избежать увольнений

Телеканал «Матч ТВ» принял решение урезать оклады некоторых своих сотрудников.

По информации «Коммерсанта», на 20 процентов будет сокращена зарплата работников, чей доход превышает 65 тысяч рублей, при условии, что после этого оклад не окажется ниже указанного порога.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» уточнили, что антикризисные меры коснутся менее половины персонала.

Сообщается, что понижение зарплат необходимо, чтобы избежать увольнений и сохранить коллектив канала в полном составе.

Из-за пандемии коронавируса доходы «Матч ТВ» упали, поскольку отмена спортивных мероприятий привела к уменьшению аудитории в два раза. Это, в свою очередь, отразилось на доходах от рекламы и продаже контента.

Предполагается, что возврат к прежним зарплатам начнется с сентября, если к тому времени возобновятся спортивные турниры.