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    Дзюба: «На Евро-2016 у нас было 5-6 игроков, чье собственное «я» превосходило «мы»

    Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал об одной из причин неудачи национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

    «После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы», — сообщил Дзюба.

    • Сборная России на Евро-2016 не смогла выйти из группы. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1) и дважды проиграла – Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2632

      Черкизовский Кот 41 минуту назад

      Дзюбиньо, Воришка, Игрочишка, Бревно и Балабол. Вот эти пятеро.

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