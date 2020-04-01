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    Минздрав Италии: «Зрители на трибунах будут только тогда, когда появится вакцина от коронавируса»

    Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа поговорила о перспективах проведения матчей Серии А со зрителями. По словам чиновницы, это произойдет с созданием вакцины от коронавируса.

    «Не считаю вопрос возобновления Серии А приоритетным. Мы можем подождать еще месяц. Зрители на трибуны вернутся только тогда, когда появится вакцина. Тогда и наступит полная безопасность», – сказала Зампа, чьи слова приводит Rai Sport.

    • Ранее Минздрав Италии выразил мнение, что возобновление сезона Серии А маловероятно.
    • Серию А рассчитывали возобновить в мае.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 125000 человек.

    Источник: Rai Sport

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