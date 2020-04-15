Минздрав Италии: «Зрители на трибунах будут только тогда, когда появится вакцина от коронавируса»

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа поговорила о перспективах проведения матчей Серии А со зрителями. По словам чиновницы, это произойдет с созданием вакцины от коронавируса.
«Не считаю вопрос возобновления Серии А приоритетным. Мы можем подождать еще месяц. Зрители на трибуны вернутся только тогда, когда появится вакцина. Тогда и наступит полная безопасность», – сказала Зампа, чьи слова приводит Rai Sport.
- Ранее Минздрав Италии выразил мнение, что возобновление сезона Серии А маловероятно.
- Серию А рассчитывали возобновить в мае.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 125000 человек.
Источник: Rai Sport