Минздрав Италии: «Зрители на трибунах будут только тогда, когда появится вакцина от коронавируса»

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа поговорила о перспективах проведения матчей Серии А со зрителями. По словам чиновницы, это произойдет с созданием вакцины от коронавируса.

«Не считаю вопрос возобновления Серии А приоритетным. Мы можем подождать еще месяц. Зрители на трибуны вернутся только тогда, когда появится вакцина. Тогда и наступит полная безопасность», – сказала Зампа, чьи слова приводит Rai Sport.