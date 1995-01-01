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    Погба: «До «МЮ» я болел за «Арсенал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, за кого болел в детстве.

    «Вы удивитесь, но еще до того, как стать болельщиком «МЮ», сначала я был фанатом «Арсенала». Очевидно, что из-за всех французов в команде.

    Мы с братом болели за «Арсенал», но мой второй брат был болельщиком «Манчестер Юнайтед». Мне нравился Анри, из-за него я болел за «Арсенал». Затем я изменился и стал болеть с другим братом за «Манчестер Юнайтед», – признался Поль.

    • Погба с 2009 по 2012-й выступал за «МЮ».
    • В 2016-м француз вернулся в состав «Юнайтед».

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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