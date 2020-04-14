Главные новости дня. Дюков назвал возобновление РПЛ в июне маловероятным, Дзюбу предложили «Лацио»

«Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере.

La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио».

Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик».

Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака».

В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии.

Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно».

Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным».

Петржела: «Не пустил Аршавина в «Спартак», потому что деньги были смешными».

Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели».

AS: следующий клубный ЧМ пройдет летом 2022 года в Китае.