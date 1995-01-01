Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Главные новости дня. Дюков назвал возобновление РПЛ в июне маловероятным, Дзюбу предложили «Лацио»

    «Где вы сейчас находитесь? На 7 мест выше вас». «Зенит» потроллил «Спартак» в твиттере.

    La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио».

    Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик».

    Хусаинов: «Президент ЦСКА Дадаханов предлагал 50 тысяч. В спорных ситуациях судил в пользу «Спартака».

    В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии.

    Дюков: «Возобновление РПЛ на первой неделе июня маловероятно».

    Шевченко: «Штрафной в ворота Филимонова не был случайным».

    Петржела: «Не пустил Аршавина в «Спартак», потому что деньги были смешными».

    Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76113
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru