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    Черданцев: «Мне кажется, мое видео в инстаграме собрало больше зрителей, чем матчи чемпионата Белоруссии»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему ему неинтересен чемпионат Белоруссии.

    «Смотрю ли чемпионат Белоруссии? Нет. Я за качественную историю. Я не хочу наших соседей замечательных обижать, но просто не всякая игра с мячом называется футбол и ее нужно показывать по телевизору. То есть показывать можно все что угодно, но вопрос в том, должен ты это смотреть или не должен.

    Понимаете, канал не может жить без прямого эфира, он создается в первую очередь для прямых трансляций. Если у тебя есть возможность что-то показывать лайв, это нужно обязательно делать. С точки зрения того, почему чемпионат Белоруссии у нас, – это все понятно и правильно.

    Но я, конечно, это не смотрю, потому что мне это не интересно. Все-таки футбол – это не хлеб насущный, это развлечение, а я хочу иметь качественное развлечение. Для меня качественное развлечение – это Лига чемпионов, которую я могу смотреть не только по работе, а ради удовольствия. А смотреть просто как пинают мяч... Я вон с сыном игру снял, выложил в инстаграм, один на один мы играли. Мне кажется, это собрало больше зрителей, чем матчи чемпионата Белоруссии», – заявил Черданцев.

    Источник: Инстаграм Марии Командной

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Правдоруб100 8 минут назад

      100 процентов!!! Поглядел несколько матчей ради интереса.... В России так играют во 2-й лиге (извиняюсь за сленг СССР). Отстой полный, если учитывать, что Беларусь мнит себя страной!!! Хотя по факту это область России, как была, так и остаётся. Причём, во главе стоит бывший председатель колхоза!!! Умора!!!

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