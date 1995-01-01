Черданцев: «Мне кажется, мое видео в инстаграме собрало больше зрителей, чем матчи чемпионата Белоруссии»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему ему неинтересен чемпионат Белоруссии.

«Смотрю ли чемпионат Белоруссии? Нет. Я за качественную историю. Я не хочу наших соседей замечательных обижать, но просто не всякая игра с мячом называется футбол и ее нужно показывать по телевизору. То есть показывать можно все что угодно, но вопрос в том, должен ты это смотреть или не должен.

Понимаете, канал не может жить без прямого эфира, он создается в первую очередь для прямых трансляций. Если у тебя есть возможность что-то показывать лайв, это нужно обязательно делать. С точки зрения того, почему чемпионат Белоруссии у нас, – это все понятно и правильно.

Но я, конечно, это не смотрю, потому что мне это не интересно. Все-таки футбол – это не хлеб насущный, это развлечение, а я хочу иметь качественное развлечение. Для меня качественное развлечение – это Лига чемпионов, которую я могу смотреть не только по работе, а ради удовольствия. А смотреть просто как пинают мяч... Я вон с сыном игру снял, выложил в инстаграм, один на один мы играли. Мне кажется, это собрало больше зрителей, чем матчи чемпионата Белоруссии», – заявил Черданцев.