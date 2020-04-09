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Главные новости дня. ЦСКА и «Торпедо» объявили о сокращении зарплат, «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на Нсаме

9 апреля 2020, 23:00

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

«Сельта» объявила о снижении зарплат игроков и персонала. За клуб выступает Смолов

«Локомотив» и «Краснодар» претендуют на форварда «Янг Бойз» Нсаме. Он забил 24 гола в этом сезоне

«Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины»

«Март на 50%, апрель – на 60%». В ЦСКА подтвердили сокращение зарплат в клубе

Быстров: «Предлагали меня, Денисова и Аршавина отдать в «Спартак» оптом, но Червиченко отказался»

ЦСКА потеряет до 300 миллионов рублей, если сезон РПЛ не будет доигран

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

«Торпедо» объявило о снижении зарплат в клубе на 25%

Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдeт «Газпром», найдeтся богатый человек»

Источник: «Бомбардир»
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