Сорокин: «Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу Лиги чемпионов»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что город продолжает подготовку к матчам Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов-2021.

«С нашей стороны мы видим волю всех участников продолжать организацию Евро, у нас никаких колебаний нет на этот счет. Мы продолжаем работу по организации мероприятий.

Про нас нет разговора, нет повода для каких-то успокоений или колебаний. Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям — матчам финальной части Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов. Все необходимые документы готовятся заинтересованными сторонами, уверен, что они будут направлены в УЕФА в срок», – сказал Сорокин.