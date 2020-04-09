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    Сорокин: «Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу Лиги чемпионов»

    Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что город продолжает подготовку к матчам Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов-2021.

    «С нашей стороны мы видим волю всех участников продолжать организацию Евро, у нас никаких колебаний нет на этот счет. Мы продолжаем работу по организации мероприятий.

    Про нас нет разговора, нет повода для каких-то успокоений или колебаний. Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям — матчам финальной части Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов. Все необходимые документы готовятся заинтересованными сторонами, уверен, что они будут направлены в УЕФА в срок», – сказал Сорокин.

    • Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, однако турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
    • Финал Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге должен состояться в мае следующего года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    09.04.2020 16:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      alll-1 15 часов назад

      продолжаете бюджет пиз.... , как было со стадионом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2106

      alarm 18 часов назад

      в отместку хряки стали готовить свою картонную открывашку ко всероссийской выставке свиней всех пород

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      фанат джигурды > alarm 15 часов назад

      Всех не получится. Пекари, бабируссы, бородавочника и трубкозуба точно не будет, т.к. закрыто международное авиасообщение.

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