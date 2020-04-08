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    Директор Бундеслиги Зайферт: «Трансферный рынок рухнет. Агентам придется много работать»

    Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился ожиданиями от летнего трансферного окна. Функционер предрекает падение стоимостей сделок.

    «Пандемия коронавируса будет иметь серьезные последствия для трансферного рынка. Летом он рухнет. Агентам придется много работать. Некоторые лиги поймут, что деньги – это не то, что падает ежемесячно с неба», – цитирует Зайферта The New York Times.

    Источник: The New York Times

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2096

      alarm 10 часов назад

      бедняжки, пожалеем их.

      1
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      ...
      Рейтинг: +386

      legenda soccer > alarm 4 часа назад

      мамашку свою шалавуу пожалей иди

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2800

      Борат > legenda soccer 2 часа назад

      Зашкварыш ты опущенный, тебя не жалко ! Гыгы

      1
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