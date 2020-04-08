Главные новости дня. Мостовой пожаловался на низкие надбавки врачам, «Тоттенхэм» сделал Моуринью выговор

Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!».

Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?».

Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда.

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью.

«Ты узнаешь ее из тысячи». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения.

AS: Роналдиньо выплатил залог в 1,6 миллиона и теперь будет жить в гостинице.

Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы».

AS: «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду.