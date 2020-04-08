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  • Главные новости дня. Мостовой пожаловался на низкие надбавки врачам, «Тоттенхэм» сделал Моуринью выговор

Главные новости дня. Мостовой пожаловался на низкие надбавки врачам, «Тоттенхэм» сделал Моуринью выговор

8 апреля 2020, 21:32
2

Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!».

Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?».

Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда.

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью.

«Ты узнаешь ее из тысячи». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения.

AS: Роналдиньо выплатил залог в 1,6 миллиона и теперь будет жить в гостинице.

Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы».

AS: «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Бриг
1586373444
С Мостовым абсолютно согласен. Давно надо было объявить о повышении зарплат, а сейчас ещё увеличить. Свинство, что задержали.
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житель СПб
1586378462
Мостовой - еще один марсианин. Он считает, что только надбавки 30-70 рублей это мало? Лишь бы их платили, и сразу.
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