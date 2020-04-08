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    Главные новости дня. Мостовой пожаловался на низкие надбавки врачам, «Тоттенхэм» сделал Моуринью выговор

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2020 21:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 12 часов назад

      Мостовой - еще один марсианин. Он считает, что только надбавки 30-70 рублей это мало? Лишь бы их платили, и сразу.

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      Рейтинг: +1532

      Бриг 13 часов назад

      С Мостовым абсолютно согласен. Давно надо было объявить о повышении зарплат, а сейчас ещё увеличить. Свинство, что задержали.

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