Главные новости дня. Мостовой пожаловался на низкие надбавки врачам, «Тоттенхэм» сделал Моуринью выговор

Мостовой - еще один марсианин. Он считает, что только надбавки 30-70 рублей это мало? Лишь бы их платили, и сразу.
Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!».
Мостовой – о надбавках Путина врачам: «Что это за мизерные цифры в такой богатейшей стране?».
Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда.
«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью.
«Ты узнаешь ее из тысячи». ЦСКА поздравил Акинфеева с днем рождения.
AS: Роналдиньо выплатил залог в 1,6 миллиона и теперь будет жить в гостинице.
Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы».
AS: «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду.