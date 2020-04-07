Главные новости дня. Юран пожаловался на зарплату в 200 тысяч рублей, Уткин оценил слова Дзюбы как каминг-аут

«СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат.

«СЭ»: ЦСКА предложил игрокам самое значительное снижение зарплат в РПЛ.

Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра».

Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола».

Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов».

Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость».

Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?».

Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5».