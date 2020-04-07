Главные новости дня. Юран пожаловался на зарплату в 200 тысяч рублей, Уткин оценил слова Дзюбы как каминг-аут

«СЭ»: игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат.
«СЭ»: ЦСКА предложил игрокам самое значительное снижение зарплат в РПЛ.
Селюк – Смолову: «Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор корявенький, как и твоя игра».
Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола».
Уткин – о переходе Кокорина в «Сочи»: «Дзюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов».
Линекер – об обвинениях США в адрес России о подкупе представителей ФИФА: «Это большая, но не удивительная новость».
Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?».
Алиев: «Скажите, что делать. Температура 37,4 – 37,5».
Источник: Бомбардир.ру