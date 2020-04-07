«СЭ»: в Голландии передумали завершать сезон. Возобновление чемпионата может состояться 19 июня

Нынешний сезон чемпионата Голландии будет завершен. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Предполагается, что к занятиям команды приступят 12 мая, а первые игры могут состояться 19 июня.
Ранее сообщалось, что Королевская федерация футбола Нидерландов рассматривает вариант с досрочным завершением чемпионата страны.
- В Эредевизие сыграно 26 из 34 туров.
- Лидерство в чемпионате делят «Аякс» и «АЗ Алкмаар».
Голландская Эредевизие может завершиться досрочно без определения чемпиона и вылетевших
Источник: «Спорт-Экспресс»