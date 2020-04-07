Последние матчи осенней части следующего сезона РПЛ могут пройти 20 декабря

По информации «Чемпионата», российская Премьер-лига рассматривает четыре варианта доигровки нынешнего сезона и розыгрыша следующей кампании. РПЛ приостановлена до конца мая из-за пандемии коронавируса.

Сезон возобновится 3 июня матчем «Шинника» с «Уралом» в 1/4 финала Кубка России, 7 июня состоятся встречи чемпионата. Заключительный, 30-й тур пройдет 26 июля. Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России, 1-й тур пройдет 9 августа. Последние встречи перед зимним перерывом будут сыграны 13 декабря. Сезон завершится 30-м туром 16 мая и финалом Кубка России 23 мая. Чемпионат возобновится в сроки, аналогичные первому варианту. Кампания завершится 12 июля. Новый розыгрыш также начнется 9 августа. На паузу первенство уйдет 13 декабря, а 30-й тур пройдет 16 мая. 23 мая состоится финал КР. Сезон также возобновляется в даты, аналогичные первому варианту. Последний тур чемпионата пройдет 12 июля. 1-й тур новой кампании состоится 26 июля. Последние матчи перед перерывом будут сыграны 6 декабря, завершится чемпионат 16 мая. Матч «Шинник» – «Урал» пройдет 8 июля, а 23-й тур Премьер-Лиги будет сыгран 12 июля. Заключительные матчи чемпионата состоятся 16 августа. Новый сезон начнется 30 августа. Последние перед зимней паузой матчи пройдут 20 декабря. 16 мая состоится последний тур.