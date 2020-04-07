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Последние матчи осенней части следующего сезона РПЛ могут пройти 20 декабря

7 апреля 2020, 16:55
6

По информации «Чемпионата», российская Премьер-лига рассматривает четыре варианта доигровки нынешнего сезона и розыгрыша следующей кампании. РПЛ приостановлена до конца мая из-за пандемии коронавируса.

  1. Сезон возобновится 3 июня матчем «Шинника» с «Уралом» в 1/4 финала Кубка России, 7 июня состоятся встречи чемпионата. Заключительный, 30-й тур пройдет 26 июля. Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России, 1-й тур пройдет 9 августа. Последние встречи перед зимним перерывом будут сыграны 13 декабря. Сезон завершится 30-м туром 16 мая и финалом Кубка России 23 мая.
  2. Чемпионат возобновится в сроки, аналогичные первому варианту. Кампания завершится 12 июля. Новый розыгрыш также начнется 9 августа. На паузу первенство уйдет 13 декабря, а 30-й тур пройдет 16 мая. 23 мая состоится финал КР.
  3. Сезон также возобновляется в даты, аналогичные первому варианту. Последний тур чемпионата пройдет 12 июля. 1-й тур новой кампании состоится 26 июля. Последние матчи перед перерывом будут сыграны 6 декабря, завершится чемпионат 16 мая.
  4. Матч «Шинник» – «Урал» пройдет 8 июля, а 23-й тур Премьер-Лиги будет сыгран 12 июля. Заключительные матчи чемпионата состоятся 16 августа. Новый сезон начнется 30 августа. Последние перед зимней паузой матчи пройдут 20 декабря. 16 мая состоится последний тур.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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bset
1586268302
20 декабря играть - это сильно) Да и вряд ли в этом сезоне болельщики активно будут матчи посещать. С другой стороны, пустые трибуны - дело привычное, сильно по кошельку не ударят.
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фанат джигурды
1586270549
В последнее время: Лето холодное Зимы тёплые В футбол играют зимой В хоккей летом?
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nemolod
1586279630
Угораю от сроков окончания осенней части первенства-если прошлая осень и была длинной и теплой,то это вовсе не значит,что следующая будет такой же! Но очень хочется,чтобы эти руководители сами вышли на поле 13 и 20 декабря и отыграли 90 минут-может тогда они начнут соображать,что у нас только в Ростове,Сочи ,Краснодаре,Грозном и Питере можно проводить матчи в этих !числах!
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житель СПб
1586348365
Ура! Наконец пошел конструктив. Вполне устраивают 1 вариант - при хорошем развитии событий, и 4й вариант - при плохом развитии. Одна особенность - 4й вариант, конечно, надо завершать не 20 декабря. А раньше. Хватит баловать футболистов играми 1 раз в неделю. Вполне можно еще и по средам играть - например в сентябре - октябре, а затем в апреле - июне, а закончить Чемп в конце июня. И все будет хорошо.
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zigbert
1586355276
Не хотелось бы доводить календарь до 20 декабря в 4м варианте. Может последний тур перед перерывом лучше перенести на весну.
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