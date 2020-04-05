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  • Главные новости дня. Уокер устроил секс-вечеринку с проститутками, «Динамо» сократило зарплаты игрокам

Главные новости дня. Уокер устроил секс-вечеринку с проститутками, «Динамо» сократило зарплаты игрокам

5 апреля 2020, 23:31

Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

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Источник: «Бомбардир»
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