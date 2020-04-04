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  • AS: руководство «Барселоны» настаивает на еще одном этапе снижения зарплат футболистов

AS: руководство «Барселоны» настаивает на еще одном этапе снижения зарплат футболистов

4 апреля 2020, 11:49
8

Совет директоров «Барселоны» обсуждает новый этап урезания зарплатного фонда клуба.

По информации AS, руководители каталонского гранда настаивают на необходимости дальнейшего сокращения окладов футболистов.

Ранее игроки уже согласились на 70-процентное уменьшение своих зарплат, но этого недостаточно для покрытия дефицита бюджета.

«Барса», как и другие футбольные клубы, столкнулась с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала вынужденную паузу в сезоне.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона
Комментарии (8)
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УхоГорлоНос
1585996458
Барса с этим столкнулась, когда покупает коутиньо за 145, дембеле за 110, а они не подходят под систему. А потом не могут их пристроить
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Hektor 84
1586001801
Что на контракт с Месси не хватает?
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Cules2013
1586014331
ну а на сколько они хотят? на 99%? тем более в Барсе есть игроки с небольшими з/п, у которых нет крутых спонсорских контрактов и заначек на чёрный день, как у того же Месси или Пике.
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кто там
1586079979
Цирк, а не клуб.
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