AS: руководство «Барселоны» настаивает на еще одном этапе снижения зарплат футболистов

Что на контракт с Месси не хватает?
Совет директоров «Барселоны» обсуждает новый этап урезания зарплатного фонда клуба.
По информации AS, руководители каталонского гранда настаивают на необходимости дальнейшего сокращения окладов футболистов.
Ранее игроки уже согласились на 70-процентное уменьшение своих зарплат, но этого недостаточно для покрытия дефицита бюджета.
«Барса», как и другие футбольные клубы, столкнулась с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала вынужденную паузу в сезоне.