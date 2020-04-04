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    AS: руководство «Барселоны» настаивает на еще одном этапе снижения зарплат футболистов

    Совет директоров «Барселоны» обсуждает новый этап урезания зарплатного фонда клуба.

    По информации AS, руководители каталонского гранда настаивают на необходимости дальнейшего сокращения окладов футболистов.

    Ранее игроки уже согласились на 70-процентное уменьшение своих зарплат, но этого недостаточно для покрытия дефицита бюджета.

    «Барса», как и другие футбольные клубы, столкнулась с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала вынужденную паузу в сезоне.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1937

      Hektor 84 1 час назад

      Что на контракт с Месси не хватает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      УхоГорлоНос 3 часа назад

      Барса с этим столкнулась, когда покупает коутиньо за 145, дембеле за 110, а они не подходят под систему. А потом не могут их пристроить

      2
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      Рейтинг: +484

      Oldtrafford83 > УхоГорлоНос 39 минут назад

      Сначала прочитал что не могут их пристрелить))

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