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    Уткин: «Федун – лицо «Спартака». Он очень хочет сделать как лучше, но не знает, как это сделать. Он пытается сделать то, что не умеет»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Он считает функционера личностью, наполненной драмой.

    «Федун – лицо «Спартака». Это не положительный герой, но это личность, наполненная экзистенциальной драмой. Человек, который очень хочет сделать как лучше, но совершенно не представляет, как [это сделать]. Единственный способ, который он знает, – присыпать деньгами больные места. Сам по себе он мне даже симпатичен.

    Он всеми силами пытается сделать то, что не умеет. И бросить тоже боится», – полагает спортивный журналист.

    • Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака».
    • Вместе с ним клуб в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России.
    • Прежде последний раз это удавалось «Спартаку» в 2001 году.

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Сегодня, 01:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10517

      vladimir-7 7 минут назад

      Удивляет Уткин, складывается впечатление, что ему хочется всех
      обидеть. Ведь знает, что Федун, по своему характеру, ( Уткин сам писал об
      этом) не будет входить с ним в споры как Дзюба и поэтому в односторон-
      нем порядке нападает на Федуна. Не могу припомнить, о ком Василий
      хорошо написал, может быть я пропустил где-то.

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      Рейтинг: +3760

      порт 39 минут назад

      Кто Ваську разбудил?

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