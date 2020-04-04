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  • Уткин: «Федун – лицо «Спартака». Он очень хочет сделать как лучше, но не знает, как это сделать. Он пытается сделать то, что не умеет»

Уткин: «Федун – лицо «Спартака». Он очень хочет сделать как лучше, но не знает, как это сделать. Он пытается сделать то, что не умеет»

4 апреля 2020, 01:41
27

Видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Он считает функционера личностью, наполненной драмой.

«Федун – лицо «Спартака». Это не положительный герой, но это личность, наполненная экзистенциальной драмой. Человек, который очень хочет сделать как лучше, но совершенно не представляет, как [это сделать]. Единственный способ, который он знает, – присыпать деньгами больные места. Сам по себе он мне даже симпатичен.

Он всеми силами пытается сделать то, что не умеет. И бросить тоже боится», – полагает спортивный журналист.

  • Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака».
  • Вместе с ним клуб в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России.
  • Прежде последний раз это удавалось «Спартаку» в 2001 году.

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (27)
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порт
1585979051
Кто Ваську разбудил?
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vladimir-7
1585980996
Удивляет Уткин, складывается впечатление, что ему хочется всех обидеть. Ведь знает, что Федун, по своему характеру, ( Уткин сам писал об этом) не будет входить с ним в споры как Дзюба и поэтому в односторон- нем порядке нападает на Федуна. Не могу припомнить, о ком Василий хорошо написал, может быть я пропустил где-то.
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New Life
1585984894
Может и хочет, но некомпетентен. Согласен с Васей, нельзя осуждать человека, который столько делает для клуба в плане финансирования.
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_Marqella_
1585986355
Ахаха, Уткин решил научить Федуна,,,ну такое....думаю без него резберутся..)
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paracetamol
1585993786
"Он всеми силами пытается сделать то, что не умеет." - Оно и видно, по результатам команды. А что умеет - это распилить и положить свой обрезок в карман не платя налоги.
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Valeron2790
1586000635
Очень двоякое высказывание. Ну всё, остался Вася без бургера федуновского, не выслужился как следует)
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zigbert
1586072834
В любой драме можно найти причины.Хотелось бы чтобы Федун понял свои ошибки и в дальнейшем их не допускал.
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