Уткин: «Федун – лицо «Спартака». Он очень хочет сделать как лучше, но не знает, как это сделать. Он пытается сделать то, что не умеет»

Видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Он считает функционера личностью, наполненной драмой.

«Федун – лицо «Спартака». Это не положительный герой, но это личность, наполненная экзистенциальной драмой. Человек, который очень хочет сделать как лучше, но совершенно не представляет, как [это сделать]. Единственный способ, который он знает, – присыпать деньгами больные места. Сам по себе он мне даже симпатичен.

Он всеми силами пытается сделать то, что не умеет. И бросить тоже боится», – полагает спортивный журналист.