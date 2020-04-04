Уткин: «Федун – лицо «Спартака». Он очень хочет сделать как лучше, но не знает, как это сделать. Он пытается сделать то, что не умеет»

Видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне. Он считает функционера личностью, наполненной драмой.
«Федун – лицо «Спартака». Это не положительный герой, но это личность, наполненная экзистенциальной драмой. Человек, который очень хочет сделать как лучше, но совершенно не представляет, как [это сделать]. Единственный способ, который он знает, – присыпать деньгами больные места. Сам по себе он мне даже симпатичен.
Он всеми силами пытается сделать то, что не умеет. И бросить тоже боится», – полагает спортивный журналист.
- Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака».
- Вместе с ним клуб в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России.
- Прежде последний раз это удавалось «Спартаку» в 2001 году.
Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»