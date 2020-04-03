Клубы АПЛ договорились провести переговоры с игроками об урезании зарплат на 30%

В пятницу, 3 апреля, состоялась видеоконференция с участием представителей клубов английской Премьер-лиги, на которой обсуждались проблемные вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Основными темами онлайн-заседания стали сроки возобновления сезона и возможное уменьшение зарплат футболистов.

Клубы пришли к согласию, что проведение матчей в мае невозможно из-за эпидемиологической ситуации, а дальнейшие действия будут зависеть от рекомендаций властей.

Что касается зарплатного фонда, то достигнута договоренность о проведении переговоров с игроками о сокращении их окладов на 30 процентов. Условия при этом будут пересматриваться по мере изменения ситуации с пандемией.