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  • Клубы АПЛ договорились провести переговоры с игроками об урезании зарплат на 30%

Клубы АПЛ договорились провести переговоры с игроками об урезании зарплат на 30%

3 апреля 2020, 17:59

В пятницу, 3 апреля, состоялась видеоконференция с участием представителей клубов английской Премьер-лиги, на которой обсуждались проблемные вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Основными темами онлайн-заседания стали сроки возобновления сезона и возможное уменьшение зарплат футболистов.

Клубы пришли к согласию, что проведение матчей в мае невозможно из-за эпидемиологической ситуации, а дальнейшие действия будут зависеть от рекомендаций властей.

Что касается зарплатного фонда, то достигнута договоренность о проведении переговоров с игроками о сокращении их окладов на 30 процентов. Условия при этом будут пересматриваться по мере изменения ситуации с пандемией.

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига
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