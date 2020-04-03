Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Клубы АПЛ договорились провести переговоры с игроками об урезании зарплат на 30%

    В пятницу, 3 апреля, состоялась видеоконференция с участием представителей клубов английской Премьер-лиги, на которой обсуждались проблемные вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

    Основными темами онлайн-заседания стали сроки возобновления сезона и возможное уменьшение зарплат футболистов.

    Клубы пришли к согласию, что проведение матчей в мае невозможно из-за эпидемиологической ситуации, а дальнейшие действия будут зависеть от рекомендаций властей.

    Что касается зарплатного фонда, то достигнута договоренность о проведении переговоров с игроками о сокращении их окладов на 30 процентов. Условия при этом будут пересматриваться по мере изменения ситуации с пандемией.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2020 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru