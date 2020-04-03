Журналист Егоров: «Самый пессимистичный сценарий возобновления РПЛ – 20-е числа июля»

Та лучше пусть вообще не начинается. А деньги пусть пустят на больницы, дет дома, школы, науку и технику, на пособия многодетным и сиротам, на постройку заводов чтоб появились рабочие места, на развитие науки и техники, сельского хозяйства и т д. На что угодно, но не на жопоногих футболистов и агентов и всей этой шушеры. Футбола в России не было и не будет ни когда. Наша жопоногая сборная ни когда не будет чемпионом Европы, а тем более мира.
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о возможных сроках возобновления розыгрыша российской Премьер-лиги.
«Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона – начало июня, самый пессимистичный – 20-е числа июля», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- Пока РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
- В чемпионате осталось провести восемь туров.
- Сейчас с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».