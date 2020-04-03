Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Журналист Егоров: «Самый пессимистичный сценарий возобновления РПЛ – 20-е числа июля»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о возможных сроках возобновления розыгрыша российской Премьер-лиги.

    «Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона – начало июня, самый пессимистичный – 20-е числа июля», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Пока РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • Сейчас с 9-очковым преимуществом лидирует «Зенит».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2020 16:25
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Та лучше пусть вообще не начинается. А деньги пусть пустят на больницы, дет дома, школы, науку и технику, на пособия многодетным и сиротам, на постройку заводов чтоб появились рабочие места, на развитие науки и техники, сельского хозяйства и т д. На что угодно, но не на жопоногих футболистов и агентов и всей этой шушеры. Футбола в России не было и не будет ни когда. Наша жопоногая сборная ни когда не будет чемпионом Европы, а тем более мира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 6 часов назад

      Даже если начнут с 1 августа, то за 3 месяца (август, сентябрь и
      октябрь) можно успешно всё завершить и безболезненно доиграть
      игры на Кубок РФ. А новый сезон начать весной по системе весна-
      осень.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5530

      Persona_non_Grata > vladimir-7 5 часов назад

      Если только следующий сезон провести в один круг . Переход на систему весна - осень будет шаг назад и огромной ошибкой .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      В чем заключается огромная ошибка и почему в один круг???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 6 часов назад

      Кто этого желтушника журналистом называет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3445

      BarStep > Hektor 84 5 часов назад

      Так ведь бывший))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru