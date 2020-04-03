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  • Уткин: «Федун никогда никому не мстил. А какими словами его ругали и ругают»

Уткин: «Федун никогда никому не мстил. А какими словами его ругали и ругают»

3 апреля 2020, 06:20
17

Блогер и бывший комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

«Я не идеализирую Леонида Федуна. Но в последний год, честно говоря, я проникся к нему каким-то иным уважением, которого раньше не было, именно такого типа уважения.

Когда я увидел, как люди мстят за какие-то криво сказанные о них слова… После всей этой ситуации с обруганным Дзюбой, которого, оказывается, нельзя ругать. Я совершенно не приветствую его всю эту диффамацию, но это абсолютно бездарное решение проблемы. Именно бездарное. Что оно негуманное, что оно проехало по людям – не вызывает никаких сомнений.

Федун никогда никому не отомстил. Да, может, были какие-то проблемы недельку-другую. Это несопоставимо с тем, что человеку закрыли возможность посещать футбол. Не говоря о том, что могли его просто посадить. Федун не делал таких вещей.

А какими словами его ругали! И ругают. Я проникся, честно говоря. В наше время человек, который обладает такими возможностями, никому не отомстил. Я прям уважаю за это. Это важно. Я знаю тех, кто мстил», – заявил Уткин.

  • Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака».
  • Вместе с ним клуб в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России.
  • Прежде последний раз это удавалось «Спартаку» в 2001 году.

Источник: Ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (17)
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valkam72
1585905244
пьяныйхоровод тут распинается, чтобы его алармик и Ко заметили и в свою п.и.д.а.р.с.к.у.ю компанию приняли. И будут его там любить и лелеять во всех позах и всем хороводом. Позор в общем синиту.
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valkam72
1585906700
Чего злой такой? Недолюбили?
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Ziklop
1585909583
Зато Вася обосрался и опустился ниже тупого Дзюбы.
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DOCTOR PENALTY
1585916006
Василий, проникся - это как у тебя переводится?
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