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    Уткин: «Федун никогда никому не мстил. А какими словами его ругали и ругают»

    Блогер и бывший комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

    «Я не идеализирую Леонида Федуна. Но в последний год, честно говоря, я проникся к нему каким-то иным уважением, которого раньше не было, именно такого типа уважения.

    Когда я увидел, как люди мстят за какие-то криво сказанные о них слова… После всей этой ситуации с обруганным Дзюбой, которого, оказывается, нельзя ругать. Я совершенно не приветствую его всю эту диффамацию, но это абсолютно бездарное решение проблемы. Именно бездарное. Что оно негуманное, что оно проехало по людям – не вызывает никаких сомнений.

    Федун никогда никому не отомстил. Да, может, были какие-то проблемы недельку-другую. Это несопоставимо с тем, что человеку закрыли возможность посещать футбол. Не говоря о том, что могли его просто посадить. Федун не делал таких вещей.

    А какими словами его ругали! И ругают. Я проникся, честно говоря. В наше время человек, который обладает такими возможностями, никому не отомстил. Я прям уважаю за это. Это важно. Я знаю тех, кто мстил», – заявил Уткин.

    • Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака».
    • Вместе с ним клуб в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат России.
    • Прежде последний раз это удавалось «Спартаку» в 2001 году.

    Источник: Ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +195

      Ziklop 20 минут назад

      Зато Вася обосрался и опустился ниже тупого Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +163

      valkam72 1 час назад

      Чего злой такой? Недолюбили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2739

      Борат 1 час назад

      Рылы, напомню вам легендарный твит жирноваси:
      Утро смотрит мне в окно
      Жизнь - театр, спартак - хофно !

      Бугага

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +985

      "supermax" > Борат 1 час назад

      борат - п.и.д.е.р.а.т...тоже рифма...дарю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      valkam72 1 час назад

      пьяныйхоровод тут распинается, чтобы его алармик и Ко заметили и в свою п.и.д.а.р.с.к.у.ю компанию приняли. И будут его там любить и лелеять во всех позах и всем хороводом. Позор в общем синиту.

      2
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      Ты чё амёба , хочешь возглавить свиностадо ополчившиеся на меня ? Дерзай одноклеточное .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +985

      "supermax" > valkam72 1 час назад

      да не трожь г....пусть воняет))

      1
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      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 > valkam72 32 минуты назад

      Так алкашный хоровод и так в ихней банде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод 3 часа назад

      Василиса не идеализирует федуна , неееет . Уткохряк просто его дежурная подстилка .

      -1
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      Рейтинг: +14266

      sssrspartak > пьяныйхоровод 3 часа назад

      конкретно ты коронавирусом литейного заразился!а может тоже такой?вы какие то питерские ненавистники полные!раньше в 80х вы лучше были,да и зенит другой!сейчас власть в руках питера и вы такие злые,как собаки без намордника!

      6
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > sssrspartak 3 часа назад

      Может и заразился . Не мудрено - со стороны Москвы постоянно какая-то дрянь лезет .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      New Life > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Тебе бы надо знать, что Вася симпатизирует коням, и не писать такую "уйню.

      7
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      ...
      Рейтинг: +126

      Бoрат > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Не волнуйся - НАШИХ Питерских им не одолеть . Гыгыгы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > New Life 3 часа назад

      Ага , а я за Уралан топлю .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Бoрат > sssrspartak 3 часа назад

      Не правда - мы вежливые . Гыгыгы .

      4
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      ...
      Рейтинг: +1618

      serhio80 > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Дрянь лезет со стороны Питера, на состав правительства достаточно посмотреть

      6
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > serhio80 3 часа назад

      П.и.з.д.у.й. на митинг скорее .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > New Life 2 часа назад

      О , так и видно как "кони" за него вписываются .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > New Life 2 часа назад

      Зато сразу видно кто василисе симпатизирует .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22538

      VVM1964 > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Вообще то ты первый " напал ", ну как же - Дзюбу обидели , а о Федуне в коем то веке кто то лестно отозвался , вот сразу в животе и забурлило и попросилось наружу ((( , приятно же только когда Зенит восхваляют .

      6
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      Рейтинг: +12604

      vka1970 > VVM1964 1 час назад

      Чему удивляться то ? Всё ховно с Питера понаехало и диктует кого любить и с кем спать.На состав правительства глянь и все ответы сразу будут.

      4
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      Рейтинг: +19105

      пьяныйхоровод > VVM1964 1 час назад

      Здесь Зенит никогда не восхвалят , а наоборот . Так что бурлит в животе не у меня . Вот вы то кстати за всегда горой за этого жирного каломёта .

      1
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      Рейтинг: +14266

      sssrspartak > пьяныйхоровод 58 минут назад

      ты посмотри на своих ,вернее на литейного!ведь везде где он есть одна грязь кругом!в основном на него все нападки и осуждения!я не знаю откуда он взялся?и ты бывает тоже срываешься !я не спорю у всех есть такие и я срывался не раз,но когда льется грязь от всяких боратов алармов кпссников так и хотся морду набить всем этим сволотам!гнут из себя понимающих защитников,а сами....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +928

      22 raza chemp > пьяныйхоровод 52 минуты назад

      Да как говно с Питера лезет видно всей стране. Сутормин за 50 тыщ рублей, рабство какорина, соитие Миллера и ротенберга=ФК Сочи , перетрах Миллера и оренбурга =ещё 6 очков в копилке, миньет от Канделаки Миллеру = не слова плохо о зините на ТВ, и это только верхушка выгребной газовой ямы

      1
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      Рейтинг: +2739

      Борат 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вася не прочь лобзануть федуна в дёсны и провести с ним ночь ! Гыгы

      -4
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      Рейтинг: +126

      Бoрат > Борат 3 часа назад

      Не скучай . Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +204

      SLADE2019 > Борат 2 часа назад

      У Вас кроме гомосексуальных фантазий, что-нибудь присутствует? Или это питерское, фирменное?

      3
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      Рейтинг: +195

      Ziklop > SLADE2019 14 минут назад

      Так наверное твой клон, чего проще нажмите пожаловаться и забанят, а вам нравится это чудо, сами создали.

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