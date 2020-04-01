Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

А Кержаков так, на скамеечке всю карьеру просидел? Помню Торбинского на поле. Выходил, носился безумно, красные карточки собирал. Время прошло, Торбинский не изменился...
Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский назвал трех лучших российских игроков этого столетия.
— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?
— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?
— А вы как думаете?
— Жирков.
— Мимо.
— Павлюченко.
— Нет.
— Тогда кто же?
— Аршавин и Акинфеев.
— Что же, у каждого свое мнение.
— Кого бы в эту тройку включили вы?
— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!
— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?
— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин.
- В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2008.
- Последним клубом игрока стал «Енисей».
- Торбинский – воспитанник «Спартака».