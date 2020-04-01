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  • Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

1 апреля 2020, 18:41
3

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский назвал трех лучших российских игроков этого столетия.

— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?

— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?

— А вы как думаете?

— Жирков.

— Мимо.

— Павлюченко.

— Нет.

— Тогда кто же?

— Аршавин и Акинфеев.

— Что же, у каждого свое мнение.

— Кого бы в эту тройку включили вы?

— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!

— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?

— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин.

  • В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2008.
  • Последним клубом игрока стал «Енисей».
  • Торбинский – воспитанник «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1585760380
Соболев с перепугу что ли Торбинского назвал?...
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Hektor 84
1585810504
Наверно просто не видел как другие играют.
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житель СПб
1585837121
Аршавин, Кержаков, Жирков, Акинфеев.
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