Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский назвал трех лучших российских игроков этого столетия.

— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?

— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?

— А вы как думаете?

— Жирков.

— Мимо.

— Павлюченко.

— Нет.

— Тогда кто же?

— Аршавин и Акинфеев.

— Что же, у каждого свое мнение.

— Кого бы в эту тройку включили вы?

— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!

— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?

— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин.