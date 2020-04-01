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    Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский назвал трех лучших российских игроков этого столетия.

    — В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?

    — Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?

    — А вы как думаете?

    — Жирков.

    — Мимо.

    — Павлюченко.

    — Нет.

    — Тогда кто же?

    — Аршавин и Акинфеев.

    — Что же, у каждого свое мнение.

    — Кого бы в эту тройку включили вы?

    — Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!

    — Акинфеева? Дзюбу? Широкова?

    — Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин.

    • В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2008.
    • Последним клубом игрока стал «Енисей».
    • Торбинский – воспитанник «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2020 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +534

      Cleaner 11 часов назад

      А Кержаков так, на скамеечке всю карьеру просидел? Помню Торбинского на поле. Выходил, носился безумно, красные карточки собирал. Время прошло, Торбинский не изменился...

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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Соболев с перепугу что ли Торбинского назвал?...

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