Торбинский: «Жирков, Павлюченко и Аршавин – тройка лучших российских футболистов XXI века»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский назвал трех лучших российских игроков этого столетия.
— В курсе, что Соболев включил вас в тройку лучших российских футболистов XXI века?
— Серьезно? Хм, не ожидал. Кто еще в тройке?
— А вы как думаете?
— Жирков.
— Мимо.
— Павлюченко.
— Нет.
— Тогда кто же?
— Аршавин и Акинфеев.
— Что же, у каждого свое мнение.
— Кого бы в эту тройку включили вы?
— Жиркова и Павлюченко — сто процентов. А еще... Вопрос!
— Акинфеева? Дзюбу? Широкова?
— Нет. Отмечать нужно тех, кто не только в сборной блеснул, но и в Европе поиграл. Это реальный показатель мастерства. Так что номер три — Аршавин.
- В течение 2007-2016 годов Торбинский провел 30 матчей за сборную, брал бронзу Евро-2008.
- Последним клубом игрока стал «Енисей».
- Торбинский – воспитанник «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»