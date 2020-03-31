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  • Безбородов – о самоизоляции: «Купил миллион умных книг. Теперь пытаюсь все это разом прочитать»

Безбородов – о самоизоляции: «Купил миллион умных книг. Теперь пытаюсь все это разом прочитать»

31 марта 2020, 13:11
8

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал, чем он занимается во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

«Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Папы им рядом не хватает. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам.

Давно купил миллион книг умных, до которых не доходили руки. Теперь пытаюсь все это прочитать разом. Читаю все, что связано с финансами, с технологиями. Изучаю вещи, которые могут мне помочь в будущем. Прямо сейчас открыта энциклопедия, написанная биржевиками», – поделился арбитр.

  • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако есть вероятность, что пауза затянется.
  • По состоянию на 31 марта в России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из них умерли.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585655368
Не поможет.)))
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Hektor 84
1585659235
А еще плакались что мало получают. Книги покупает. Жрачку лучше покупал бы.
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фанат джигурды
1585661537
Лигейный купил диск с фильмом "Горбатая гора".
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MaxRnD
1585672002
Уж с чем, с чем, а с финансовыми технологиями Владик и так прекрасно знаком на практике. Теперь, вынужденно отдыхая от них, видно решил поднатаскаться теоретически ...
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Ziklop
1585675670
Оружие надо покупать.
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