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    Безбородов – о самоизоляции: «Купил миллион умных книг. Теперь пытаюсь все это разом прочитать»

    Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал, чем он занимается во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

    «Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Папы им рядом не хватает. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам.

    Давно купил миллион книг умных, до которых не доходили руки. Теперь пытаюсь все это прочитать разом. Читаю все, что связано с финансами, с технологиями. Изучаю вещи, которые могут мне помочь в будущем. Прямо сейчас открыта энциклопедия, написанная биржевиками», – поделился арбитр.

    • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако есть вероятность, что пауза затянется.
    • По состоянию на 31 марта в России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из них умерли.

    Источник: РИА «Новости»

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    31.03.2020 13:11
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Cleaner 15 часов назад

      Я в ауте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Ziklop 16 часов назад

      Оружие надо покупать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37801

      MaxRnD 17 часов назад

      Уж с чем, с чем, а с финансовыми технологиями Владик и так прекрасно знаком на практике. Теперь, вынужденно отдыхая от них, видно решил поднатаскаться теоретически ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +379

      фанат джигурды 20 часов назад

      Лигейный купил диск с фильмом "Горбатая гора".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат 21 час назад

      Литейный предпочитает камасутру , а аларм мурзилку Гыгыгы .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Бoрат 19 часов назад

      А мы с Боратиком книг не читаем - лучше журналы с накаченными чернокожими обнаженными ребятками Гыгы . Ну и конечно наши любимые немецкие фильмы . Гыгы .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Ziklop > Бoрат 16 часов назад

      Что ты за гавно, упырек модератор, почему такое не банят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Ziklop 16 часов назад

      А что тебе не понравилось , миленький ? И от чего такой грубый ? Может приласкать некому ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 21 час назад

      А еще плакались что мало получают. Книги покупает. Жрачку лучше покупал бы.

      0
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      Рейтинг: +1103

      DMитрий 21 час назад

      Самая первая книга, которую надо прочитать нашим арбитрам - правила футбола. Надеюсь она в список Безбородову хотя бы 999 000 попала.

      2
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      Рейтинг: +16011

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Не поможет.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      alarm 22 часа назад

      средняя цена на нормальную книгу от 500 до 1000. будем считать, что 750 рублей. умножаем на миллион книг = 750 миллионов рублей. и вряд ли он тратил деньги только на книги, ещё что-то должно остаться на мелочи, типа квартир и машин. итого, по самым скромным подсчётам, безбородов получил в чемоданах от фердуна минимум МИЛЛИАРД! предлагаю арестовать. тем более, он уже дал показания, что не на зарплату судьи живёт. позор рылам! расформировать спартак!

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      Рейтинг: +16011

      DOCTOR PENALTY > alarm 22 часа назад

      и а поле врёт, и здесь врёт ))

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      Рейтинг: +661

      NEONFOL > alarm 22 часа назад

      лошок ты хоть понимаешь что от твоих соплей всем смешно

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