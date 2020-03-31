Безбородов – о самоизоляции: «Купил миллион умных книг. Теперь пытаюсь все это разом прочитать»

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал, чем он занимается во время паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.

«Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Папы им рядом не хватает. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам.

Давно купил миллион книг умных, до которых не доходили руки. Теперь пытаюсь все это прочитать разом. Читаю все, что связано с финансами, с технологиями. Изучаю вещи, которые могут мне помочь в будущем. Прямо сейчас открыта энциклопедия, написанная биржевиками», – поделился арбитр.