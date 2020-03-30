«Спартак» может отпустить игроков до 1 мая

Стыдно , стыдно за Спартак , Вот Зенит лучше ОПУСТИТ своих игроков , но не отпустит . Гыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб обсуждает вариант, при котором игрокам продлят отпуск до 1 мая.
«Пока мы обсуждаем. Мы пока решили не комментировать, поскольку идут переговоры, нам необходимо знать, что сейчас происходит», – сказал Федун.
- Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
- Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
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