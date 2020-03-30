Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Спартак» может отпустить игроков до 1 мая

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб обсуждает вариант, при котором игрокам продлят отпуск до 1 мая.

    «Пока мы обсуждаем. Мы пока решили не комментировать, поскольку идут переговоры, нам необходимо знать, что сейчас происходит», – сказал Федун.

    • Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    «Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2020 18:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат 17 часов назад

      Стыдно , стыдно за Спартак , Вот Зенит лучше ОПУСТИТ своих игроков , но не отпустит . Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      alarm 18 часов назад

      хряки воспользуются этой возможностью и разбегутся в разные стороны, подальше от тарасофки, потом фиг их переловят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 18 часов назад

      Лучше бы насовсем распустил хряков на вольные хлеба, стадион отдал фк чертаново, а нефтяные насосы народу, чтобы бензин по 5р/литр ! А так стыдно за федуна и за его рылов !!! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 18 часов назад

      Учитывая, что вирус только набирает обороты, отпуск до первого мая выглядит слишком оптимистичным вариантом.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru