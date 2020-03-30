Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может отпустить игроков до 1 мая

30 марта 2020, 18:29
1

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб обсуждает вариант, при котором игрокам продлят отпуск до 1 мая.

«Пока мы обсуждаем. Мы пока решили не комментировать, поскольку идут переговоры, нам необходимо знать, что сейчас происходит», – сказал Федун.

  • Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

«Сидим и ждем». Федун высказался о снижении зарплат игрокам РПЛ

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1585583628
Учитывая, что вирус только набирает обороты, отпуск до первого мая выглядит слишком оптимистичным вариантом.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+