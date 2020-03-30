Колосков – об урезании зарплат футболистам: «Если не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты обязаны отнестись с пониманием к возможному урезанию своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

– В настоящий момент все клубы терпят серьeзные убытки. Стоит ли ждать сокращения зарплат футболистов?

– Здесь важна роль профсоюзов игроков, которые, например, проводят очень большую работу в американских лигах. Но в европейском футболе система другая. Нельзя допускать того, чтобы во всех клубах принимались разные решения. В таком случае получится какая-то чертовщина. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%.

– Но ведь не все игроки согласятся на это.

– Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаeтся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые – от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор.