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    Колосков – об урезании зарплат футболистам: «Если не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты обязаны отнестись с пониманием к возможному урезанию своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

    – В настоящий момент все клубы терпят серьeзные убытки. Стоит ли ждать сокращения зарплат футболистов?

    – Здесь важна роль профсоюзов игроков, которые, например, проводят очень большую работу в американских лигах. Но в европейском футболе система другая. Нельзя допускать того, чтобы во всех клубах принимались разные решения. В таком случае получится какая-то чертовщина. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%.

    – Но ведь не все игроки согласятся на это.

    – Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаeтся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые – от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.
    • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

    Источник: RT

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    30.03.2020 11:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 18 часов назад

      Та ты что Григорий Иванов с пеной у рта усирался что игрочишки итак мало получают, особенно в ф к Урал.

      0
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 22 часа назад

      почетный презик Колосок: то тебе белорусский чемп не нравиться,то зарплаты резать надо,придумай еще что ни будь! вот это будет порнография...

      0
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      Рейтинг: +888

      нейтральныйкакникто 30 марта, 13:04

      Урезать зарплату футболистам? А почему бы и нет?Только для начала, президенту , всяким вице , тренерам , советникам клубов и т. д....... , надо начать с себя , сократить свою зарплату до средней по России.Колосков , и прочие , оставьте себе 30 т , а от остального откажитесь.......

      0
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 30 марта, 12:41

      Должны договариваться и клубы. Прийти к общему знаменателю, чтобы рвач не смог найти другой клуб.

      1
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      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 12:05

      Зачем в РПЛ урезать и так мизерные зарплаты нашим змс и прочим великим мастерам.

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      Рейтинг: +528

      Cleaner 30 марта, 12:04

      Если не готов договариваться, значит знает себе цену. И знает, что без работы не останется, любой другой клуб заберет его к себе на лучших условиях.

      0
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      Рейтинг: +1790

      giluxa1963 30 марта, 12:03

      РВАЧИ НЕ ПОЙДУТ НА ЭТО

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