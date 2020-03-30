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  • Колосков – об урезании зарплат футболистам: «Если не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор»

Колосков – об урезании зарплат футболистам: «Если не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор»

30 марта 2020, 11:15
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты обязаны отнестись с пониманием к возможному урезанию своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

– В настоящий момент все клубы терпят серьeзные убытки. Стоит ли ждать сокращения зарплат футболистов?

– Здесь важна роль профсоюзов игроков, которые, например, проводят очень большую работу в американских лигах. Но в европейском футболе система другая. Нельзя допускать того, чтобы во всех клубах принимались разные решения. В таком случае получится какая-то чертовщина. Однако президент ФИФА Джанни Инфантино рекомендовал урезать зарплаты футболистам на 50%.

– Но ведь не все игроки согласятся на это.

– Необходимо искать какой-то выход из положения, ведь клубы терпят колоссальные убытки. Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не показывает игры, реклама не продаeтся. А пока получается, что одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые – от четверти, а третьи вообще не собираются идти на уступки. Но если ты не готов договариваться – до свидания, это форс-мажор.

  • По информации журналиста Сергея Егорова, клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50%, если чемпионат не будет доигран.
  • В случае нормализации эпидемиологической ситуации турнир может возобновиться 24 апреля.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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giluxa1963
1585559035
РВАЧИ НЕ ПОЙДУТ НА ЭТО
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New Life
1585559137
Зачем в РПЛ урезать и так мизерные зарплаты нашим змс и прочим великим мастерам.
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нейтральныйкакникто
1585562640
Урезать зарплату футболистам? А почему бы и нет?Только для начала, президенту , всяким вице , тренерам , советникам клубов и т. д....... , надо начать с себя , сократить свою зарплату до средней по России.Колосков , и прочие , оставьте себе 30 т , а от остального откажитесь.......
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Граф2019
1585570767
почетный презик Колосок: то тебе белорусский чемп не нравиться,то зарплаты резать надо,придумай еще что ни будь! вот это будет порнография...
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Hektor 84
1585582553
Та ты что Григорий Иванов с пеной у рта усирался что игрочишки итак мало получают, особенно в ф к Урал.
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