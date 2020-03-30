Канделаки – Уткину: «Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила блогеру Василию Уткину, который назвал ее бездарной и обвинил в спекуляциях с защитными масками.

«Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас)

Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всe-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию.

Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал – это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» это я – Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)

Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом)» – написала Канделаки в телеграме.