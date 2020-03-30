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    Канделаки – Уткину: «Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила блогеру Василию Уткину, который назвал ее бездарной и обвинил в спекуляциях с защитными масками.

    «Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас)

    Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всe-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию.

    Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал – это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» это я – Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)

    Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом)» – написала Канделаки в телеграме.

    • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
    • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
    • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

    Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки

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    30.03.2020 06:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 21 час назад

      Тот кто ввязывается с тупой бабой в конфликт сам не лучше ее.

      0
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      Рейтинг: +630

      Valeron2790 30 марта, 12:21

      Ну жгучий стыд, от тех кому Вася дал путёвку в профессию, так себе аргумент, эти лизоблюды скажут всё что угодно, лишь бы сохранить свою жопу на срач тв. А комментаторы там и правда слабенькие в большинстве своём. Ну и конечно же главный комментатор-лицемер и подхалим всея страны, Димка Губер, любимчик Канделашки, который уже и в аналитике про футбол появляется со своим бредом, что лишний раз показывает уровень данного телеканала, вернее его руководства. Вася конечно человек - гамно, но! Комментировал он, как по мне, классно, и в теме разбирался добротно, в отличии от половины комментаторов и «аналитиков» срача тв.

      1
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      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 12:11

      "Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ»..."
      Вася, к тебе применяла усилия большая команда во главе с Тинулей ? Надеюсь без интима ?

      1
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 30 марта, 12:06

      Туго у Канделаки с юмором...

      2
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      Рейтинг: +1031

      житель СПб > Cleaner 22 часа назад

      А с чем у нее не туго?

      0
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      Рейтинг: +7101

      mihail200606 30 марта, 10:27

      Два идиота.. Хотя насчёт бездарности Шканделаки Вася прав..

      2
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 30 марта, 08:32

      а в засос не пробовали? от любви до ненависти один шаг...

      0
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 30 марта, 08:21

      Словесный бой двух соперников продолжается. Ответный удар Уткина
      готовится, а победит тот, у кого больше сил и аргументов.

      1
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      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > vladimir-7 30 марта, 08:58

      "Победит" тот у кого внутри гамна больше .

      5
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 > пьяныйхоровод 30 марта, 09:50

      Вася в этом деле явный фаворит. Гыгыгы

      7
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