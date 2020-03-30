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  • Канделаки – Уткину: «Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко»

Канделаки – Уткину: «Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко»

30 марта 2020, 06:25
7

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила блогеру Василию Уткину, который назвал ее бездарной и обвинил в спекуляциях с защитными масками.

«Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас)

Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всe-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию.

Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал – это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» это я – Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)

Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом)» – написала Канделаки в телеграме.

  • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
  • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
  • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1585545688
Словесный бой двух соперников продолжается. Ответный удар Уткина готовится, а победит тот, у кого больше сил и аргументов.
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Граф2019
1585546327
а в засос не пробовали? от любви до ненависти один шаг...
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mihail200606
1585553222
Два идиота.. Хотя насчёт бездарности Шканделаки Вася прав..
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New Life
1585559508
"Вы не единожды променяли усилия большой команды «Матч ТВ»..." Вася, к тебе применяла усилия большая команда во главе с Тинулей ? Надеюсь без интима ?
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Valeron2790
1585560087
Ну жгучий стыд, от тех кому Вася дал путёвку в профессию, так себе аргумент, эти лизоблюды скажут всё что угодно, лишь бы сохранить свою жопу на срач тв. А комментаторы там и правда слабенькие в большинстве своём. Ну и конечно же главный комментатор-лицемер и подхалим всея страны, Димка Губер, любимчик Канделашки, который уже и в аналитике про футбол появляется со своим бредом, что лишний раз показывает уровень данного телеканала, вернее его руководства. Вася конечно человек - гамно, но! Комментировал он, как по мне, классно, и в теме разбирался добротно, в отличии от половины комментаторов и «аналитиков» срача тв.
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Hektor 84
1585573369
Тот кто ввязывается с тупой бабой в конфликт сам не лучше ее.
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