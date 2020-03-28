«Спартак» присоединился к акции Всемирного фонда дикой природы, выключив на час освещение на «Открытие Арене»

«Спартак» поучаствовал в акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) под названием «Час Земли».

«Час Земли» — важное международное событие, которое ежегодно проводит WWF в последнюю субботу марта.

В знак неравнодушия к будущему планеты мы затемнили обложки наших соцсетей и выключили освещение на стадионе «Открытие Арена» с 20.30 до 21.30. А футболисты красно-белых во главе с капитаном Георгием Джикией обратились к болельщикам с призывом сделать наш общий дом лучше.

Сейчас, когда человечество столкнулось с масштабной пандемией, а футбол и другие развлечения ушли в тень, тема здоровья, заботы друг о друге и об окружающей всех нас среде особенно актуальна.

Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений», – говорится в сообщении «Спартака».