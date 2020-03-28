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    «Спартак» присоединился к акции Всемирного фонда дикой природы, выключив на час освещение на «Открытие Арене»

    «Спартак» поучаствовал в акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) под названием «Час Земли».

    «Час Земли» — важное международное событие, которое ежегодно проводит WWF в последнюю субботу марта.

    В знак неравнодушия к будущему планеты мы затемнили обложки наших соцсетей и выключили освещение на стадионе «Открытие Арена» с 20.30 до 21.30. А футболисты красно-белых во главе с капитаном Георгием Джикией обратились к болельщикам с призывом сделать наш общий дом лучше.

    Сейчас, когда человечество столкнулось с масштабной пандемией, а футбол и другие развлечения ушли в тень, тема здоровья, заботы друг о друге и об окружающей всех нас среде особенно актуальна.

    Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений», – говорится в сообщении «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    28.03.2020 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67330

      portero 29 марта 2020, 13:54

      Ныне не жизнь , а сплошное шоу , куча мутных акций.....

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      Рейтинг: +7878

      Томик 29 марта 2020, 05:57

      Какой "фонд дикой природы"? Что это? То же самое, что и "белые каски", "красный крест", "гринпис" и остальная лабуда. Которая проводит акции, а как до дела дойдёт - сами, сами.

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