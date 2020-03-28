Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» присоединился к акции Всемирного фонда дикой природы, выключив на час освещение на «Открытие Арене»

«Спартак» присоединился к акции Всемирного фонда дикой природы, выключив на час освещение на «Открытие Арене»

28 марта 2020, 23:24
2

«Спартак» поучаствовал в акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) под названием «Час Земли».

«Час Земли» — важное международное событие, которое ежегодно проводит WWF в последнюю субботу марта.

В знак неравнодушия к будущему планеты мы затемнили обложки наших соцсетей и выключили освещение на стадионе «Открытие Арена» с 20.30 до 21.30. А футболисты красно-белых во главе с капитаном Георгием Джикией обратились к болельщикам с призывом сделать наш общий дом лучше.

Сейчас, когда человечество столкнулось с масштабной пандемией, а футбол и другие развлечения ушли в тень, тема здоровья, заботы друг о друге и об окружающей всех нас среде особенно актуальна.

Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений», – говорится в сообщении «Спартака».

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1585450621
Какой "фонд дикой природы"? Что это? То же самое, что и "белые каски", "красный крест", "гринпис" и остальная лабуда. Которая проводит акции, а как до дела дойдёт - сами, сами.
Ответить
portero
1585479247
Ныне не жизнь , а сплошное шоу , куча мутных акций.....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+