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    AS: «Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

    «Реал» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    В покупке француза заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который считает, что Погба отлично вписывается в его модель игры. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

    Между тем «Юнайтед» собирается продлить контракт с игроком, однако сам Погба находится не в лучших отношениях с руководством клуба.

    Ранее агент футболиста Мино Райола говорил, что намерен привести в «Реал» одного из звездных игроков. Вместе с тем он добавил, что сейчас Погба сосредоточен только на игре за свой нынешний клуб.

    • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.

    Источник: AS

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