Каннаваро купил 30 тысяч масок для больницы Неаполя

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро пожертвовал 30 тысяч масок для больницы своего родного города Неаполя.

«Я не люблю говорить об этих вещах. Сейчас имеет смысл только то, что такие люди как я готовы прийти на помощь первыми. Для меня это способ показать мою близость с людьми. Я надеюсь, что пожертвование будет для них полезным», – сказал Каннаваро.