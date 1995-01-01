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    Тедеско: «Спартак» – самый большой клуб России. Тренировать его в 34 год – предмет гордости»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от жизни в Москве и тренерской работы в московском клубе.

    «Я чувствую себя здесь очень хорошо. До подписания контракта со «Спартаком» у меня была возможность погулять по Москве, и я был впечатлен. Я увидел город, в котором сходят с ума по футболу и где есть четыре клуба с очень красивыми стадионами. «Спартак» – самая большая команда самой большой страны в мире. Попасть туда в 34 года – это предмет гордости», – сказал специалист.

    • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.
    • Немец претендует на звание лучшего тренера марта в РПЛ.
    • В чемпионате России «Спартак» идет восьмым.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: Tuttomercatoweb

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