Пауза в Бундеслиге может продлиться до 30 апреля

Президиум Немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал не возобновлять матчи в стране до 30 апреля.
Ранее было принято решение приостановить первую и вторую Бундеслиги до 2 апреля, однако эпидемиологическая ситуация вынуждает продлить паузу.
Сейчас DFL работает над тем, чтобы чемпионаты возобновились после 30 апреля и были завершены, согласно рекомендации УЕФА, до 30 июня.
- В Германии зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, 133 человека умерли от болезни.
- В Бундеслиге лидирует «Бавария».
Источник: Сайт Немецкой футбольной лиги