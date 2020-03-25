Пауза в Бундеслиге может продлиться до 30 апреля

Президиум Немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал не возобновлять матчи в стране до 30 апреля.

Ранее было принято решение приостановить первую и вторую Бундеслиги до 2 апреля, однако эпидемиологическая ситуация вынуждает продлить паузу.

Сейчас DFL работает над тем, чтобы чемпионаты возобновились после 30 апреля и были завершены, согласно рекомендации УЕФА, до 30 июня.