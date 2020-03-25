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Пауза в Бундеслиге может продлиться до 30 апреля

25 марта 2020, 06:30
3

Президиум Немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал не возобновлять матчи в стране до 30 апреля.

Ранее было принято решение приостановить первую и вторую Бундеслиги до 2 апреля, однако эпидемиологическая ситуация вынуждает продлить паузу.

Сейчас DFL работает над тем, чтобы чемпионаты возобновились после 30 апреля и были завершены, согласно рекомендации УЕФА, до 30 июня.

  • В Германии зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, 133 человека умерли от болезни.
  • В Бундеслиге лидирует «Бавария».

Источник: Сайт Немецкой футбольной лиги
Германия. Бундеслига
Комментарии (3)
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portero
1585223241
Я так понимаю все решили минимум до 30 апреля установить карантины..... а там как статистика посчитает процент смертности, могут рисовать высокий, но должны и уменьшить, ибо нет тестов(в нужном количестве) для массовой проверки людей на заболеаание...
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zigbert
1585232309
Это самый оптимистический прогноз.
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ZENIT***
1585236471
Да никуда не денется от нас наш любимый футбол,ведь всё это временно,нужно потерпеть,поберечься всем нам от этой заразы,,,и потом втройне будет приятнее смотреть,повторюсь,наш любимый футбол! Всем здоровья!
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