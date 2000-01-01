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    Пауза в Бундеслиге может продлиться до 30 апреля

    Президиум Немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал не возобновлять матчи в стране до 30 апреля.

    Ранее было принято решение приостановить первую и вторую Бундеслиги до 2 апреля, однако эпидемиологическая ситуация вынуждает продлить паузу.

    Сейчас DFL работает над тем, чтобы чемпионаты возобновились после 30 апреля и были завершены, согласно рекомендации УЕФА, до 30 июня.

    • В Германии зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, 133 человека умерли от болезни.
    • В Бундеслиге лидирует «Бавария».

    Источник: Сайт Немецкой футбольной лиги

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