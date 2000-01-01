«Манчестер Сити» показал стартовый состав на карантин. В нeм 11 Зинченко

«Манчестер Сити» в инстаграме опубликовал видео, в котором защитник Александр Зинченко вместе со своими десятью «клонами» перебегает дорогу, чеканя мяч.
«Твой карантинный стартовый состав «Сити» на вторник», – говорится в подписи к видео.
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«Манчестер Сити» в инстаграме опубликовал видео, в котором защитник Александр Зинченко вместе со своими десятью «клонами» перебегает дорогу, чеканя мяч.
«Твой карантинный стартовый состав «Сити» на вторник», – говорится в подписи к видео.