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    «Манчестер Сити» показал стартовый состав на карантин. В нeм 11 Зинченко

    «Манчестер Сити» в инстаграме опубликовал видео, в котором защитник Александр Зинченко вместе со своими десятью «клонами» перебегает дорогу, чеканя мяч.

    «Твой карантинный стартовый состав «Сити» на вторник», – говорится в подписи к видео.

    text

    Публикация от text (@mancity) 24 Мар 2020 в 4:00 PDT

    Источник: инстаграм «Манчестер Сити»

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