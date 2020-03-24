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  • Федун: «Коронавируса должен бояться только я. Для мужчины старше 62 лет вероятность смерти – 6%»

Федун: «Коронавируса должен бояться только я. Для мужчины старше 62 лет вероятность смерти – 6%»

24 марта 2020, 12:07
7

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса.

«Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда.

Сейчас возникает патовая ситуация: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что в лучшем случае все закончится в середине лета или даже ближе к осени», – сказал Федун в ролике на ютуб-канале РБК.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.
  • 5 апреля Федуну исполнится 64 года.

«Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

Источник: Ютуб-канал РБК
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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paracetamol
1585041950
«Спартак» в таблице идет восьмым - вот что главное. Не 15-=м и не 16-м!
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Владислав Vlad
1585064146
В Италии до 40 лет умерло 6 человек. Федун прав, сделали из простуды пандемию идиотизма.
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