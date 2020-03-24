Федун: «Коронавируса должен бояться только я. Для мужчины старше 62 лет вероятность смерти – 6%»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса.

«Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда.

Сейчас возникает патовая ситуация: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что в лучшем случае все закончится в середине лета или даже ближе к осени», – сказал Федун в ролике на ютуб-канале РБК.

РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Спартак» в таблице идет восьмым.

5 апреля Федуну исполнится 64 года.

«Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира