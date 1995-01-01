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    Федун: «Коронавируса должен бояться только я. Для мужчины старше 62 лет вероятность смерти – 6%»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о пандемии коронавируса.

    «Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда.

    Сейчас возникает патовая ситуация: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что в лучшем случае все закончится в середине лета или даже ближе к осени», – сказал Федун в ролике на ютуб-канале РБК.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.
    • 5 апреля Федуну исполнится 64 года.

    «Это мой священный долг перед Россией». Федун посетил стройку Храма князя Владимира

    Источник: Ютуб-канал РБК

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5361

      paracetamol 6 минут назад

      «Спартак» в таблице идет восьмым - вот что главное. Не 15-=м и не 16-м!

      0
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      Рейтинг: +2625

      Борат 15 минут назад

      Для рыл гораздо опаснее свиной грипп ! Стыдно за поросятню! Позор крючкохвостым! Гыгы

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      Рейтинг: +4100

      nik55 > Борат 9 минут назад

      тебя в музей нужно отправить-----ты неизлечим

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      Рейтинг: +900

      seth343 > nik55 6 минут назад

      Не чего не поделаешь, он родился таким...

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