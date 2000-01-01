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    Ассоциация футболистов Англии выделит 55 миллионов для помощи тем, кому задерживают зарплату

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) намерена помочь игрокам, столкнувшимся с финансовыми проблемами из-за ситуации с коронавирусом.

    Организация в ближайшее время проведет переговоры с клубами АПЛ и низших лиг, если у футболистов начнутся задержки по выплатам зарплаты.

    Кроме того, PFA создаст круглосуточную прямую линию.

    Также организация выделит 55 миллионов фунтов из резервного фонда для помощи тем членам профсоюза, кто испытывает финансовые трудности.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 08:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13931

      sssrspartak 1 час назад

      для наших бедных миллионеров еще не создан фонд помощи?

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