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    Football Oranje: чемпионат Голландии не будет возобновлен

    Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не готов возобновить соревнования в стране до лета.

    KNVB рассматривает несколько вариантов развития событий, в том числе досрочное завершение турнира. При таком раскладе ни один из 18 участников нынешнего сезона чемпионата Голландии не будет понижен в классе, а следующий сезон в турнире примут участие 20 команд.

    Чемпионский титул вручаться не будет, а места в еврокубках будут распределены согласно текущему турнирному положению: на групповом раунде Лиги чемпионов выступит «Аякс», «АЗ Алкмаар» начнет с квалификации, «Фейеноорд» попадет в групповой турнир Лиги Европы, а ПСВ и «Виллем II» стартуют с квалификации.

    • Ранее KNVB перенес на неопределенный срок финал Кубка Нидерландов между «Утрехтом» и «Фейенордом».
    • Матч был запланирован на 19 апреля.

    Источник: Football Oranje

    Football Oranje – сайт, посвященный голландскому футболу. Аудитория твиттера – 13 тысяч человек.

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