Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не готов возобновить соревнования в стране до лета.

KNVB рассматривает несколько вариантов развития событий, в том числе досрочное завершение турнира. При таком раскладе ни один из 18 участников нынешнего сезона чемпионата Голландии не будет понижен в классе, а следующий сезон в турнире примут участие 20 команд.

Чемпионский титул вручаться не будет, а места в еврокубках будут распределены согласно текущему турнирному положению: на групповом раунде Лиги чемпионов выступит «Аякс», «АЗ Алкмаар» начнет с квалификации, «Фейеноорд» попадет в групповой турнир Лиги Европы, а ПСВ и «Виллем II» стартуют с квалификации.