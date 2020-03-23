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Главные новости дня. Семак запросил у «Зенита» зарплату 2,5-3 миллиона в год, финалы ЛЧ и ЛЕ официально перенесены

23 марта 2020, 23:23

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Источник: «Бомбардир»
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