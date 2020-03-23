Главные новости дня. Семак запросил у «Зенита» зарплату 2,5-3 миллиона в год, финалы ЛЧ и ЛЕ официально перенесены

«Барселона» предложила тер Стегену по новому контракту зарплату 6,5 миллиона в год. Немца она не устроила

CIES: Санчо – самый дорогой игрок, родившийся в 2000-х годах

Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

«СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

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В Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы официально перенесены

Экс-президент «Реала» Мартин заразился коронавирусом. Ему 72 года

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У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус