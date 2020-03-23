Топ-пять лиг Европы потеряли из-за коронавируса 4 миллиарда, Лига 1 – порядка 600 миллионов

Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо рассказал, какие убытки несут европейские лиги в связи с пандемией коронавируса. Из-за нее турниры пришлось приостановить.

«Я переживаю за все французские клубы. Половина профессиональных клубов может запросить банкротство, если им не поможет государство. Пять топ-лиг Европы уже потеряли суммарно 4 миллиарда евро. Лига 1 потеряла 500-600 миллионов», – сказал Каяццо.