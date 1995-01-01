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    Топ-пять лиг Европы потеряли из-за коронавируса 4 миллиарда, Лига 1 – порядка 600 миллионов

    Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо рассказал, какие убытки несут европейские лиги в связи с пандемией коронавируса. Из-за нее турниры пришлось приостановить.

    «Я переживаю за все французские клубы. Половина профессиональных клубов может запросить банкротство, если им не поможет государство. Пять топ-лиг Европы уже потеряли суммарно 4 миллиарда евро. Лига 1 потеряла 500-600 миллионов», – сказал Каяццо.

    • От коронавируса по всему миру умерло более 14000 человек.
    • Во Франции зараженными оказались более 16000 человек, умерли из них 674.
    • В Лиге 1 с отрывом лидирует «ПСЖ».

    Источник: Goal

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