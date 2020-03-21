Клубы Серии А рассмотрят вариант возобновления сезона в июне

Руководство Серии А потеряло надежду возобновить сезон в мае. Совместно с клубами уже прорабатывается вариант начала матчей в июне и завершения чемпионата в июле, пишет «Советский спорт» со ссылкой на La Repubblica.
Возобновление сезона в июне заставит клубы договариваться с футболистами, чьи контракты истекают 30 июня. Доиграть осталось больше десяти туров.
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Источник: «Советский спорт»