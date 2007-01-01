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    Клубы Серии А рассмотрят вариант возобновления сезона в июне

    Руководство Серии А потеряло надежду возобновить сезон в мае. Совместно с клубами уже прорабатывается вариант начала матчей в июне и завершения чемпионата в июле, пишет «Советский спорт» со ссылкой на La Repubblica.

    Возобновление сезона в июне заставит клубы договариваться с футболистами, чьи контракты истекают 30 июня. Доиграть осталось больше десяти туров.

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
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    Источник: «Советский спорт»

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