Клубы Серии А рассмотрят вариант возобновления сезона в июне

Руководство Серии А потеряло надежду возобновить сезон в мае. Совместно с клубами уже прорабатывается вариант начала матчей в июне и завершения чемпионата в июле, пишет «Советский спорт» со ссылкой на La Repubblica.

Возобновление сезона в июне заставит клубы договариваться с футболистами, чьи контракты истекают 30 июня. Доиграть осталось больше десяти туров.