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  • Клубы Серии А рассмотрят вариант возобновления сезона в июне

Клубы Серии А рассмотрят вариант возобновления сезона в июне

21 марта 2020, 23:21

Руководство Серии А потеряло надежду возобновить сезон в мае. Совместно с клубами уже прорабатывается вариант начала матчей в июне и завершения чемпионата в июле, пишет «Советский спорт» со ссылкой на La Repubblica.

Возобновление сезона в июне заставит клубы договариваться с футболистами, чьи контракты истекают 30 июня. Доиграть осталось больше десяти туров.

  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 10000 человек.
  • В Италии от коронавируса умерло 4825 человек.
  • Инфекцию диагностировали у семьи Мальдини.

Источник: «Советский спорт»
Италия. Серия А
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